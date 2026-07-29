Il Fatto Quotidiano: Около 800 тысяч единиц оружия исчезло на Украине

На Украине исчезли и осели на европейском чёрном рынке порядка 800 тысяч единиц оружия и боеприпасов, причём основную часть этого арсенала составляют западные военные поставки. Об этом сообщила итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

По данным издания, с 2022 года пропали или были похищены 780 465 единиц вооружения. Только за первые пять месяцев 2026 года потери составили 149 тысяч единиц. Выступая перед комиссией по борьбе с мафией, прокурор Палермо Маурицио де Лучия предупредил, что немалая доля этого оружия расходится по европейскому рынку. Интерес к нему проявляет и сицилийская мафия «Коза ностра».

Журналисты также обращают внимание и на другую проблему. Страны, которые помогают Киеву вооружением, обычно не сообщают, что конкретно они отправляют. Из-за этой закрытости полиции сложнее отслеживать, куда потом расходится оружие.

До этого агентство ANSA со ссылкой на того же прокурора Палермо сообщало, что итальянская мафия пытается купить на чёрном рынке беспилотники, похожие на те, что применяются в конфликте на Украине. Преступные группы восстанавливают арсеналы в Палермо и других районах страны. По словам де Лучии, мафиози ищут современное и качественное оружие, а часть такой продукции появилась на европейском рынке во время боевых действий. Кроме того, в Саленто правоохранители нашли вооружение, которое, по их данным, прибыло с Балкан.