У комика Данилы Поперечного* родилась дочь

У комика Данилы Поперечного* и его жены Полины Чистяковой родилась дочь. Радостным известием счастливый отец девочки Мишель поделился в личном блоге

Жена комика Данилы Поперечного* держит в руках свою новорождённую дочь Мишель. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/spoontamer

«27 июля мы стали мамой и папой чудесной девочки Мишель», — написал он.

Поперечный* признался, что они с женой пока не могут до конца привыкнуть к новому статусу родителей, но уже осознали, насколько сильно любят новорождённую. Звёздные друзья переехавшей в США семьи, включая Никиту Ефремова, Юлию Вавилову и Илью Соболева, уже поздравили их в пополнением.

Ранее Данила Поперечный* признался, что не собирается возвращаться в Россию, несмотря на тоску по родине. Он объяснил решение остаться в США сугубо прагматичными соображениями. По его словам, переезд открыл перед ним значительно больше возможностей для профессионального роста и самореализации. Комик также раскритиковал тех эмигрантов, кто оправдывает отъезд исключительно политическими разногласиями с властями, заметив, что при таком подходе человеку пришлось бы бесконечно менять страны проживания.

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