Бесплатная диагностика опухолей мозга по ОМС теперь доступна в Бурятии

В Улан-Удэ Центр ядерной медицины запустил производство радиофармпрепарата 18F-FET для раннего выявления опухолей головного мозга. Пройти высокоточную ПЭТ/КТ-диагностику с его использованием теперь можно бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

Новый препарат начали выпускать в Центре ядерной медицины в Улан-Удэ, который является резидентом ТОР «Бурятия». Речь идёт о радиофармпрепарате 18F-FET (фторэтилтирозин), считающемся «золотым стандартом» ПЭТ/КТ-диагностики опухолей головного мозга.

Ранее пройти такое обследование бесплатно по полису ОМС можно было только в медицинских учреждениях центральной части России. Теперь эта возможность появилась и на Дальнем Востоке. Первыми пациентами стали жители Бурятии, Забайкальского края, Иркутской и Амурской областей.

По словам генерального директора центра Кирилла Архипова, новый препарат значительно превосходит традиционные методы диагностики. В отличие от стандартного исследования с использованием глюкозы, 18F-FET накапливается преимущественно в быстрорастущих опухолевых клетках, что позволяет точнее определить границы новообразования, отличить рецидив от последствий лучевой терапии и правильно спланировать лечение.

Он отметил, что уже первые исследования показали высокую эффективность новой технологии. В отдельных случаях результаты обследования позволили отказаться от повторных операций, которые могли оказаться ненужными, а в других — своевременно начать лечение пациентов со скрытыми очагами глиомы.

«Когда мы начинали создание Центра ядерной медицины в Улан-Удэ, то ставили перед собой задачу — люди должны получать самую современную и качественную помощь дома. Сегодня Центр ядерной медицины в Улан-Удэ помогает уже не только жителям Бурятии, но и пациентам со многих регионов России и из Монголии. Запуск собственного производства нового радиофармпрепарата и возможность бесплатно по ОМС проводить диагностику опухолей головного мозга — ещё один большой шаг вперёд. Это современная медицина, которая реально спасает жизни», — подчеркнул глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Центр в Улан-Удэ работает по полному производственному циклу: здесь самостоятельно создают радиофармпрепараты, проводят контроль их качества и выполняют ПЭТ/КТ-исследования. Два современных сканера позволяют принимать более 40 пациентов ежедневно, а ежегодно специалисты выполняют свыше 10 тысяч обследований.

Помимо 18F-FET, учреждение выпускает препараты для диагностики большинства онкологических заболеваний, а также средства для выявления рака предстательной железы. Кроме того, центр поставляет свою продукцию в медицинские учреждения других регионов страны, а география таких поставок продолжает расширяться.

Проект реализован при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и правительства Бурятии. Общий объём инвестиций составил 1,4 млрд рублей, включая президентскую субсидию в размере 400 млн рублей. Также предприятие получило льготный кредит на сумму более 600 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за последние годы медицина серьёзно продвинулась в борьбе с онкологическими заболеваниями. Многие формы рака, которые ещё 10–15 лет назад считались смертельными, сегодня успешно лечатся или перешли в разряд хронических заболеваний.