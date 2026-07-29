ЛДПР предложила запретить курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах

Курьерам служб доставки, использующим электросамокаты, электровелосипеды и другие средства индивидуальной мобильности, предлагают запретить движение по тротуарам. С такой инициативой выступила ЛДПР, предложения вошли в партийную программу «Безопасный курьер».

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, тротуары должны оставаться пространством для пешеходов, а при переходе дороги и в жилых зонах курьеры обязаны вести транспорт рядом с собой.

Кроме того, партия предлагает ввести административную ответственность за использование телефона без гарнитуры во время движения. По мнению Слуцкого, высокая скорость курьеров и необходимость постоянно смотреть в экран создают опасность для детей, пожилых людей и родителей с колясками.

В ЛДПР считают, что новые правила помогут снизить число опасных ситуаций на улицах, сделать работу курьерских служб более организованной и повысить безопасность пешеходов.

А ранее ограничения для курьеров на велосипедах и мопедах ввели в Москве — на средства передвижения установили специальные IoT-модули, которые физически не позволят разогнаться быстрее 25 километров в час.