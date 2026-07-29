Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам колонии общего режима по делу о государственной измене. Приговор огласили в закрытом режиме, передаёт «Интерфакс».

Помимо длительного срока лишения свободы, осуждённой назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Шипачева полностью признала вину, поэтому разбирательство прошло в особом порядке, а наказание стало минимальным в рамках соответствующей статьи. По некоторым данным, поводом для уголовного преследования послужил денежный перевод на Украину. Другие подробности обвинения не разглашаются. До ареста Шипачева специализировалась на научной и медицинской журналистике.

Ранее суд в Ивановской области вынес приговор 55-летнему жителю Кинешмы, признав его виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Службы безопасности Украины. Фигурант по собственной инициативе вышел на связь с представителями украинских спецслужб через интернет и за денежное вознаграждение начал передавать им секретные сведения. Он собирал информацию о местонахождении оборонного предприятия, особенностях его охраны, режиме работы и номенклатуре выпускаемой продукции, а также данные о точках дислокации воинских частей.