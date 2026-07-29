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29 июля, 11:24

Лавров посоветовал Мерцу «быть готовым» в ответ на его планы по главенству в ЕС

Сергей Лавров и Фридрих Мерц. Обложка © Life.ru, © ТАСС / Michael Kappeler

Сергей Лавров и Фридрих Мерц. Обложка © Life.ru, © ТАСС / Michael Kappeler

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС прокомментировал высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о лидерстве Германии в Европе. Министр посоветовал политику «быть готовым» к последствиям своих амбиций, подчеркнув, что сегодня Россия противостоит тем же силам, что и в годы Великой Отечественной войны, имея в виду потомков нацистов.

«Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный — будь готов», — подчеркнул Лавров.

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Рейтинг Фридриха Мерца продолжает снижаться на фоне недовольства немцев работой правительства. Ранее Life.ru писал, что по данным опроса INSA канцлера поддерживали лишь 18% граждан, тогда как 74% респондентов оценивали его деятельность отрицательно.

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Наталья Демьянова
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