Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС прокомментировал высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о лидерстве Германии в Европе. Министр посоветовал политику «быть готовым» к последствиям своих амбиций, подчеркнув, что сегодня Россия противостоит тем же силам, что и в годы Великой Отечественной войны, имея в виду потомков нацистов.

«Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный — будь готов», — подчеркнул Лавров.

Рейтинг Фридриха Мерца продолжает снижаться на фоне недовольства немцев работой правительства. Ранее Life.ru писал, что по данным опроса INSA канцлера поддерживали лишь 18% граждан, тогда как 74% респондентов оценивали его деятельность отрицательно.