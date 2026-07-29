Варшава выдохнула? Министр обороны Польши отверг сценарий нападения России

В Польше не ждут нападения России, подобного специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.

«Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабный конфликт на Украине, не существует», — сказал глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш возложил на Москву ответственность за эскалацию так называемой «гибридной войны», отметив рост активности в диверсионной, агитационной и провокационной сферах. По мнению главы ведомства, текущие действия — это не что иное, как системные провокации. В качестве подтверждения он привёл инциденты с применением дронов и ухудшение ситуации на Балтике.

До этого Косиняк-Камыш призвал Польшу готовиться к возможным «провокациям» со стороны России. Он предположил, что такие сценарии могут быть попыткой создать ложные поводы для обвинений. Тему предполагаемой угрозы со стороны Москвы планировали обсудить на заседании правительственного комитета по безопасности. Министр отметил, что за неделю польские и шведские военные самолёты трижды поднимались в воздух, чтобы сопроводить якобы российские воздушные суда над Балтикой.