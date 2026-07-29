72-летний Андрей Макаревич* станет отцом в пятый раз

Светская обозревательница Божена Рынска сообщила, что музыкант Андрей Макаревич* и его супруга Эйнат Кляйн ждут ребёнка. Если эта информация подтвердится, для 72-летнего артиста малыш станет пятым.

О возможном скором пополнении в семье Божена Рынска рассказала после встречи с музыкантом в Юрмале. По её словам, жена артиста Эйнат Кляйн находится в ожидании ребёнка. Макаревич* приехал в Латвию на фестиваль Лаймы Вайкуле, после которого организовал трёхдневную выставку собственных картин в галерее Cube. Именно там, как утверждает Рынска, она увиделась с музыкантом и его семьёй.

Обозревательница также рассказала, что четырёхлетний сын пары Эйтан во время открытия выставки бегал по залу и танцевал под песни отца. По её словам, в ближайшее время у мальчика появится брат или сестра. Для Макаревича* и Эйнат Кляйн этот ребёнок станет вторым общим. Их первенец Эйтан родился 30 марта 2022 года уже после переезда супругов в Израиль, где они живут постоянно. Кроме того, у лидера группы «Машина времени» есть трое взрослых детей от предыдущих отношений. Если информация о беременности подтвердится, новорождённый станет для музыканта пятым ребёнком.

Ранее Андрей Макаревич* оказался в центре внимания во время фестиваля «Лайма Рандеву» в Юрмале после эпизода с журналисткой. Незадолго до выхода на сцену корреспондент попыталась задать музыканту вопрос, снимая разговор на телефон. Артист заметил включённую видеозапись, взял смартфон из рук собеседницы и проверил устройство.