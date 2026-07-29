Ретро-мода, а не бедность: Почему россияне всё чаще заглядывают в секонд-хенды

В прошлом году жители РФ приобрели в секонд-хендах товаров почти на один триллион рублей, и в текущем году объём может вырасти ещё на 15 процентов. Связан ли такой интерес с низкими доходами, объяснили эксперты.

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в комментарии URA.ru поставил под сомнение версию о резком росте популярности таких магазинов. По его мнению, тренд не стоит напрямую увязывать с изменением бюджета граждан, поскольку, по данным Росстата, реальные доходы и зарплаты населения растут.

Люди пребывают в состоянии экономической неопределённости и не спешат тратить деньги на дорогостоящие вещи, переводя их в отложенный спрос. Часть потребителей по этой причине готова выбирать одежду в магазинах формата «вторые руки». Однако Остапкович подчеркнул, что говорить о посещении таких точек исключительно людьми с низким достатком неверно.

Эксперт отметил, что примерно 15–20 процентов граждан регулярно совершают там покупки, и это число вряд ли сильно выросло. Основной контингент — поколение икс и бэби-бумеры, тогда как миллениалы и зумеры заходят реже. Кроме того, секонд-хенды работают во всех странах независимо от уровня благосостояния, и даже в богатейшем Люксембурге они популярны, в том числе с точки зрения антиквариата и моды.

Президент Российской ассоциации экспертов на рынке ритейла Андрей Карпов указал на ограниченный потенциал смещения спроса в сторону бывших в употреблении товаров. По его словам, преобладают расходы на новые вещи, причём чаще в онлайне, а не в офлайне. Примерно 80 процентов представленной на полках продукции производится за рубежом, и конкуренция идёт по товару, которым торгуют оба канала.

В онлайне сегодня гораздо шире ассортимент, больше электронная витрина и привлекательнее цены. Благодаря параллельному импорту доступна и брендовая продукция ушедших из страны марок. Карпов резюмировал, что офлайн-канал стабильно теряет покупателей в непродовольственном сегменте, а в Сети человек не ограничен одним магазином и всегда найдёт продавца с более низкой ценой, поэтому потребности переходить в секонд-хенд ради экономии у него не возникает.

Ранее эксперт банковского рынка предупредил, что массовые закупки продовольствия впрок создают ажиотаж и провоцируют рост цен. Он признал разумным иметь резерв на случай перебоев, но подчеркнул, что оптимальный горизонт — запас круп, макарон и консервов на срок до двух недель, тогда как затаривание на месяц или годы неэффективно и грозит порчей продуктов.