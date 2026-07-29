От Чёрного до Балтийского: В Госдуме призвали дать статус СВО морякам, несущим службу в пяти морях

С начала СВО корабли Черноморского, Азовского, Каспийского, Балтийского и Северного флотов неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. Есть погибшие и пропавшие без вести. Однако, как заявил Life.ru заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР), многие из них до сих пор официально не признаны участниками СВО или погибшими при выполнении боевых задач. По его мнению, это необходимо исправить.

С начала спецоперации корабли неоднократно подвергались атакам. Есть погибшие и пропавшие без вести моряки. Однако многие из них до сих пор официально не признаны участниками СВО или погибшими при выполнении боевых задач. А значит, их семьи не получили выплат и льгот. Это недопустимо. Моряки несут службу в условиях реальной угрозы. Они рискуют жизнью так же, как и пехота на передовой. Каплан Панеш Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Сейчас статус участника СВО присваивается только тем, кто непосредственно выполняет задачи в зоне проведения спецоперации. Но корабли, несущие службу в акваториях, прилегающих к зоне СВО, тоже подвергаются атакам дронов и ракет. По словам депутата, потери в море — «не случайность, а результат целенаправленных действий противника».

Панеш предлагает признать всех военнослужащих на кораблях и судах в Чёрном, Азовском, Каспийском, Балтийском и Северном морях участниками СВО с момента возникновения угрозы. А погибших и пропавших без вести моряков — погибшими при выполнении боевых задач и с распространением на их семьи всех льгот: единовременных выплат, страховых сумм, ипотечных и образовательных преференций.

«Их семьи не должны страдать от бюрократических формальностей. Пора признать, что защита морских границ — это такая же боевая задача, как и оборона сухопутных рубежей», — резюмировал депутат.

Ранее Владимир Путин заявил об особом статусе военнослужащих Военно-морского флота, отметив, что моряков в России традиционно воспринимают как отдельную семью. Президент также высоко оценил действия морской пехоты в зоне спецоперации, заявив об освобождении подразделениями более 20 населённых пунктов за текущий год.