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Регион
29 июля, 12:37

Трамп не плакал, а жевал — на похоронах Грэма* он угощал коллег конфетами

Трамп раздал подчинённым конфеты во время церемонии прощания с сенатором Грэмом*

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

Президент США Дональд Трамп во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* неожиданно переключился с траурного мероприятия на раздачу конфет своим соратникам. Глава государства достал угощение из кармана пиджака и предложил его находившимся рядом чиновникам.

Трамп раздал подчинённым конфеты во время церемонии прощания с сенатором Грэмом*. Видео © Х / American Patriot

Пока звучали прощальные речи, Трамп решил поделиться конфетами с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром финансов Скоттом Бессентом. Американский лидер достал сладости из кармана пиджака и протянул их своим коллегам. Чиновники, судя по реакции, не ожидали такого жеста, однако после короткой паузы приняли угощение. Их согласие вызвало у Трампа заметную улыбку.

Это был не единственный момент, когда президент США выглядел отстранённым во время мероприятия. Во время церковных песнопений он, как отмечается, не следил за текстом и не пытался подпевать вместе с другими присутствующими. Вместо этого Трамп смотрел по сторонам, что привлекло внимание наблюдателей. При этом остальные участники церемонии продолжали следить за происходящим и участвовать в траурной службе.

Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах Грэма*
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Ранее на церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* внимание пользователей привлёк поступок вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он подошёл к покрытому американским флагом гробу политика и несколько раз похлопал по нему ладонью в качестве последнего жеста.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Милена Скрипальщикова
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