Губернатор Владимиров сообщил о стабилизации топливной ситуации на Ставрополье

Ситуация с бензином на Ставрополье выравнивается: паника прошла, и люди стали заправляться в обычном режиме. Губернатор Владимир Владимиров пообещал запустить сайт, где можно будет следить за наличием топлива на АЗС. Поскольку дефицит отступает, чиновникам снова разрешили пользоваться служебными машинами — соответствующие ограничения в крае сняты.

«Ситуация с обеспечением Ставрополья топливом постепенно нормализуется», — написал Владимиров в Telegram-канале.

Он поставил задачу перед краевым Министерством энергетики по разработке цифровой платформы для онлайн-мониторинга деятельности автозаправочных станций. По словам Владимирова, создание такого ресурса обеспечит прозрачность данных о наличии топлива и загруженности АЗС, что позволит жителям края оперативно получать актуальную информацию.

А ранее президент Владимир Путин на форуме «Всё для Победы!» Народного фронта сообщил, что власти создают новую систему поставок нефтепродуктов в Крым, до которой ВСУ будет очень трудно добраться. По его словам, ситуация с топливом в стране постепенно будет выправляться, в том числе на полуострове, но детали он раскрывать не стал.