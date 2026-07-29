Удар молнии вызвал перебои с ТВ-вещанием в Башкортостане

В Уфе специалисты устраняют последствия удара молнии в здание телецентра. Инцидент произошел сегодня утром во время сильной грозы, из-за чего возникли перебои в трансляции телеканалов «Башкортостан 24», а также региональных врезок на «России-1» и «России-24».

Как сообщили в ГТРК «Башкортостан», технические службы уже работают над восстановлением оборудования. Отметим, что синоптики предупреждают о сохранении неблагоприятных погодных условий в регионе до 30 июля.

Ранее российский альпинист стал свидетелем пугающего атмосферного явления во французских Альпах. Во время подъёма на скалу он услышал странный треск, который внезапно прервался ударом молнии всего в нескольких метрах от него. К счастью, мужчина не пострадал, но после этого инцидента он сразу отказался от дальнейшего подъёма.