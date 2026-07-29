Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 13:07

Удар молнии вызвал перебои с ТВ-вещанием в Башкортостане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pelagija

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pelagija

В Уфе специалисты устраняют последствия удара молнии в здание телецентра. Инцидент произошел сегодня утром во время сильной грозы, из-за чего возникли перебои в трансляции телеканалов «Башкортостан 24», а также региональных врезок на «России-1» и «России-24».

Как сообщили в ГТРК «Башкортостан», технические службы уже работают над восстановлением оборудования. Отметим, что синоптики предупреждают о сохранении неблагоприятных погодных условий в регионе до 30 июля.

Улыбочки не будет: Почему фотография шаровой молнии может стать последней
Улыбочки не будет: Почему фотография шаровой молнии может стать последней

Ранее российский альпинист стал свидетелем пугающего атмосферного явления во французских Альпах. Во время подъёма на скалу он услышал странный треск, который внезапно прервался ударом молнии всего в нескольких метрах от него. К счастью, мужчина не пострадал, но после этого инцидента он сразу отказался от дальнейшего подъёма.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar