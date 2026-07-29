Композитор, продюсер и певец Игорь Крутой отпраздновал день рождения и устроил для поклонников небольшую шутку. Музыканту исполнилось 72 года, однако в праздничном видео он сначала показал совсем другую цифру. Ролик он опубликовал в своих соцсетях.

Игорь Крутой отметил 72-летие и пошутил над своим возрастом с помощью торта. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ igorkrutoy65

«В первую очередь, я благодарю мою дорогую мамочку за подаренную жизнь, за веру и бесконечную любовь. Спасибо моей любимой семье! Вы — мой главный причал, моя сила и самый надёжный тыл, ради которого хочется творить и двигаться дальше», – подписал он видео.

На кадрах композитор находится в своём рабочем кабинете. Для домашнего торжества он выбрал спокойный образ — синюю рубашку, классические джинсы и пиджак. Перед музыкантом стоял праздничный торт со свечами в виде цифр «27». Крутой решил обыграть этот момент и с юмором отнёсся к своему возрасту. После этого артист показал архивные семейные фотографии, а затем переставил свечи на торте, превратив «27» в настоящие «72».

Ранее стало известно, что в США суд временно ограничил распоряжение апартаментами Игоря Крутого в Майами. Причиной стали претензии со стороны наследников миллиардера Олега Бурлакова, которые заявили о возможном мошенничестве. Под арест попала резиденция площадью около 450 квадратных метров на частном острове, добраться до которого можно только по воде или на вертолёте.