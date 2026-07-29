Причиной смерти бабушки семьи Кардашьян стал рак лёгких

Мать Крис Дженнер Мэри Джо Кэмпбелл — бабушка семьи Кардашьян — скончалась из-за острой сердечно-лёгочной остановки. Причина её смерти указана в официальном свидетельстве. Об этом сообщает RadarOnline.

К летальному исходу также привели острая дыхательная недостаточность и метастатический рак лёгких. С онкологическим заболеванием женщина боролась несколько месяцев.

Мэри Джо умерла 16 июля в больнице Лос-Анджелеса на 92-м году жизни. Через неделю её кремировали, вскрытие не проводилось. О кончине матери Крис Дженнер сообщила в соцсетях. Телезвезда назвала её сердцем семьи и поблагодарила за любовь, мудрость и поддержку.

«Сегодня мы попрощались с моей прекрасной мамой. Нет слов, которые когда-либо могли бы передать, что она значила для меня, или ту боль, которую я испытываю, прощаясь с ней», — написала Дженнер.

Мэри Джо рассталась с отцом Крис Робертом Хоутоном, когда дочери было семь лет. Позднее она вышла замуж за бизнесмена Гарри Шеннона и прожила с ним около 40 лет. Мужчина погиб в автокатастрофе в 2003 году.

Ким Кардашьян ранее подверглась критике за фотографии с отдыха, опубликованные в день смерти бабушки. Звезда объяснила, что пост был запланирован заранее, а последние дни жизни Мэри Джо она провела рядом с Крис Дженнер и остальными родственниками.