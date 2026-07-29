Не на фронт, а в тыл: Военный эксперт объяснил решение Путина нарастить численность армии

Увеличение штатной численности Вооружённых сил России вызвано необходимостью формировать строительные подразделения и закрывать кадровые дыры в тылу, а не готовить резервы для фронта. Такую оценку сделал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

В 2026 году президент России Владимир Путин трижды подписывал указы об увеличении армии. Последние два повышения — на 25 тысяч человек в июне и ещё на столько же в июле — довели общую численность до 1 535 000.

По словам эксперта в комментарии «Царьграду», основная масса контрактников сегодня задействована на передовой, и в тылу образовался дефицит кадров для охраны складов, баз, аэродромов и других объектов. Именно эти функции требуют дополнительного людского ресурса.

Особый упор Баранец сделал на возрождении строительных подразделений, упразднённых ещё в 2006 году. Масштаб разрушений требует системного подхода: нужны рабочие руки для восстановления военных объектов и строительства новых укрытий для авиации, а также для приведения в порядок гражданской инфраструктуры в Донбассе и Луганской области.

Полковник категорически опроверг предположения о готовящейся мобилизации. Он подчеркнул, что увеличение штата направлено исключительно на тыловые и восстановительные задачи.

Напомним, на днях Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ ещё на 25 тысяч человек. Согласно документу, с 1 августа общее количество личного состава составит 2 426 130 единиц, из которых 1 535 000 — военнослужащие.