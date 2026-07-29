Эксперт заявил о способности российской системы «Волна купол» глушить Starlink

Российская система радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант» способна временно нарушать работу спутниковой группировки Starlink. Об этом ТАСС сообщил эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Волна купол гарант» слепит мощным направленным радиосигналом приёмные антенны аппаратов Starlink так, что они не могут услышать абонентов с земли. «Волна» не уничтожает космический аппарат физически, но на время «засветки» блокирует способность конкретного спутника обслуживать наземные терминалы», — сказал он.

Эксперт отметил, что в зоне действия комплекса терминалы спутникового интернета могут временно потерять возможность подключения. При этом сами космические аппараты остаются на орбите и продолжают функционировать после прекращения воздействия. Кузякин также заявил, что, по поступающим данным, после подавления некоторым спутникам требуется несколько минут для полного восстановления работы. По его словам, это усиливает эффект от применения системы.

«Волна купол гарант» использует узконаправленный радиолуч, который вызывает перегрузку приёмных элементов спутникового оборудования. Кузякин добавил, что современные вооружённые конфликты всё больше зависят от беспилотных технологий и космических систем связи. По его мнению, орбитальные группировки сегодня напрямую влияют на ситуацию в зоне боевых действий, а значительную роль в противостоянии играют разработчики, инженеры и специалисты по программному обеспечению.

Ранее стало известно о последствиях работы российской системы радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант» для спутников Starlink. Воздействие комплекса может быть связано не только с подавлением сигнала, но и с повреждением электронной начинки аппаратов.