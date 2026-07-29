«Как таран»: Медведев объяснил, зачем Западу на самом деле нужна Украина
Медведев: Запад открыто использует Киев как таран против России
Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина/POOL
Западные страны так и не смогли через различные «договорённости» поставить Россию под контроль, поэтому теперь открыто применяют Украину как инструмент для разрушения РФ. Об этом заявил зампред Совбеза России и глава «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.
По словам политика, Запад переживает сильнейшее разочарование из-за неудачи своих планов.
«Поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию, не скрывая уже», — объяснил он.
А ранее Медведев говорил и о тяжёлом положении в украинской армии. По его оценке, воевать за ВСУ фактически некому — там острая нехватка людей. Он утверждал, что сотрудники ТЦК ловят граждан прямо на улицах, «как свиней», бьют их и заталкивают в автобусы. Так политик прокомментировал слухи о якобы готовящейся мобилизации в России, назвав их выдумкой противника, который сам испытывает дефицит людского ресурса.
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