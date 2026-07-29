Медведев: Запад пытался навязать свою волю России, но план провалился

Западные страны пытались подчинить Россию своей воле под видом договорённостей, но не добились этого. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов».

По словам Медведева, ранее некоторые государства рассчитывали достичь соглашений с Москвой, однако фактически стремились добиться другого результата.

«Был период, когда они, видимо, считали, что они смогут с нами, условно, договориться, а на самом деле просто подчинить нас своей воле. Я имею в виду, прежде всего, западные страны. Но не удалось», — сказал зампред Совбеза.

Он добавил, что после этого западные страны испытывают «жесточайшее разочарование».

Ранее Медведев заявил, что Россия проходит испытание на прочность во всех сферах, включая экономику. По его словам, страна сталкивается с серьёзными вызовами, требующими проверки устойчивости государства.