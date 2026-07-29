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29 июля, 13:36

Медведев: Запад пытался навязать свою волю России, но план провалился

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны пытались подчинить Россию своей воле под видом договорённостей, но не добились этого. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов».

По словам Медведева, ранее некоторые государства рассчитывали достичь соглашений с Москвой, однако фактически стремились добиться другого результата.

«Был период, когда они, видимо, считали, что они смогут с нами, условно, договориться, а на самом деле просто подчинить нас своей воле. Я имею в виду, прежде всего, западные страны. Но не удалось», — сказал зампред Совбеза.

Он добавил, что после этого западные страны испытывают «жесточайшее разочарование».

«Запредельное количество»: Медведев разнёс политику Запада и его санкционный марафон
«Запредельное количество»: Медведев разнёс политику Запада и его санкционный марафон

Ранее Медведев заявил, что Россия проходит испытание на прочность во всех сферах, включая экономику. По его словам, страна сталкивается с серьёзными вызовами, требующими проверки устойчивости государства.

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Дарья Денисова
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