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29 июля, 13:29

Медведев заявил, что Россию испытывают на прочность во всех сферах

Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Обложка © Сергей Булкин/ТАСС

Россия сейчас проходит испытание на прочность во всех сферах, включая экономику. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«По сути, нашу страну испытывают на прочность во всех смыслах этого слова, и с экономической точки зрения тоже», — сказал политик.

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Заявление прозвучало во время лекции Медведева на молодёжном форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске.

Ранее в ходе выступления зампред Совбеза заявил, что перед всеми ответственными политическими силами России стоит общая задача — сохранить страну. По его мнению, добиться этого можно только победой в специальной военной операции.

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Марина Фещенко
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