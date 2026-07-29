В Нижегородской области горит конюшня на 1,5 тысячи квадратов
Крупный пожар охватил конюшню в Нижегородской области, пламя распространилось на площади 1 500 квадратных метров. Данную информацию передают в региональном главке МЧС.
В Нижегородской области горит конюшня. Видео © VK /ГУ МЧС России по Нижегородской области
Прибывшие расчёты застали горящим сенохранилище. В здании находились четыре человека, всех их немедленно эвакуировали в безопасную зону. Параллельно пожарные занимались спасением животных и успели вывести из охваченного дымом строения лошадей. На месте развёрнута масштабная операция с участием 58 специалистов и 15 единиц техники.
Ранее в Самаре в девятиэтажном жилом доме вспыхнул пожар, жертвой которого стал 1 мужчина. Очаг находился в квартире на 6-м этаже, после чего пламя распространилось на 7-й этаж, охватив площадь в 50 квадратных метров. На месте работали 52 человека и 17 единиц техники, в том числе 38 спасателей и 11 машин от МЧС. В результате ЧП погиб мужчина, его личность сейчас устанавливается, а точная причина возгорания пока не определена.
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Обложка © VK /ГУ МЧС России по Нижегородской области