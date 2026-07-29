Эчпочмак вместо хот-дога: Хоккеист «Нефтехимика» из США учит русский и мечтает о татарских блюдах

Американский защитник нижнекамского «Нефтехимика» Тимоти Ловелл всерьёз взялся за изучение русского языка и пообещал перепробовать все блюда местной кухни. О своих планах он рассказал в эксклюзивном интервью.

24-летний хоккеист признался, что уже установил на телефон несколько языковых приложений и старается запоминать как можно больше. Он подчеркнул, что относится к этому ответственно и понимает необходимость скорейшего освоения языка для взаимодействия с партнёрами.

Когда разговор зашёл о гастрономических традициях Татарстана, Ловелл оживился. Его заинтриговали рассказы о местной кухне, и спортсмен выразил желание лично сравнить национальные блюда с привычной американской едой.

Корреспондент «Чемпионата» честно предупредил легионера, что татарская кухня, несмотря на превосходный вкус, довольно жирная и не слишком полезна для профессиональных атлетов. Однако это лишь подогрело любопытство игрока.

Хоккеист ответил, что даже если потом придётся оправдываться перед диетологом, он всё равно хочет всё попробовать, хотя и пообещал себя ограничивать. Ловелл добавил, что уже наслышан от ребят об особой кулинарной культуре Казани, Нижнекамска и Уфы.

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