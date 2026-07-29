В Москве мужчину отправили под арест за публикацию фотографии с символикой запрещённого в России движения ЛГБТ*. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Москвича арестовали на 10 суток за фото в футболке с символикой ЛГБТ*. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Как следует из постановления, мужчина опубликовал в своём Telegram-сообществе пост со снимком. На фото он был в футболке с изображением, похожим на символику ЛГБТ*.

Решение принял Тушинский суд. Даниила Неонова признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП — пропаганда экстремистской атрибутики и символики, показ которой запрещён законом.

«Суд назначил Неонову наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», — заявили в инстанции.

А ранее ОМОН провёл проверку в одном из крупнейших гей-клубов* страны — петербургском Cabaret на улице Разъезжей. Силовики устанавливали личности и возраст посетителей и работников, искали наркотики и проверяли причастность к пропаганде ЛГБТ*. Кроме того, выясняли, не бывали ли в заведении люди, заражённые оспой обезьян, — такие случаи ранее фиксировали в городе. О задержаниях и изъятиях данных не поступало.

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