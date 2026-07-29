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29 июля, 13:57

Южнокорейский и турецкий мессенджеры одновременно «легли» в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PerfectWave

В России зафиксированы сбои в работе двух мессенджеров — южнокорейского KakaoTalk и турецкого BiP. По сообщениям пользователей, отправка и получение медиафайлов, а также текстовых сообщений невозможны без использования VPN-сервисов.

Ранее эти приложения активно продвигались, однако популярности они не снискали. Пользователи критиковали KakaoTalk за низкое качество аудио и фото, а также за вопросы к безопасности данных. В адрес турецкого BiP звучали претензии по поводу нестабильной работы, проблем с синхронизацией и ограниченного функционала для российских пользователей.

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Ранее на сбои пожаловались пользователи нейросети ChatGPT от OpenAI. Известно, что об этом заявляли юзеры со всего мира.

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Наталья Демьянова
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