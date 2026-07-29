Южнокорейский и турецкий мессенджеры одновременно «легли» в России

В России зафиксированы сбои в работе двух мессенджеров — южнокорейского KakaoTalk и турецкого BiP. По сообщениям пользователей, отправка и получение медиафайлов, а также текстовых сообщений невозможны без использования VPN-сервисов.

Ранее эти приложения активно продвигались, однако популярности они не снискали. Пользователи критиковали KakaoTalk за низкое качество аудио и фото, а также за вопросы к безопасности данных. В адрес турецкого BiP звучали претензии по поводу нестабильной работы, проблем с синхронизацией и ограниченного функционала для российских пользователей.

Ранее на сбои пожаловались пользователи нейросети ChatGPT от OpenAI. Известно, что об этом заявляли юзеры со всего мира.