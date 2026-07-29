Российский бизнес могут пригласить к созданию нефтеперерабатывающих мощностей в Ливии. С таким предложением выступила ливийская сторона, рассчитывая на запуск совместных проектов в энергетике и продажу нефтепродуктов. Идею сотрудничества озвучил министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди в интервью РИА «Новости».

Сейчас российские компании не участвуют в инвестициях на ливийском рынке, а большинство зарубежных игроков сохраняют осторожность из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Особый интерес для Ливии представляет нефтяная отрасль. По словам аль-Кайди, Россия входит в число ведущих государств по добыче нефти, поэтому Москва могла бы рассмотреть участие в строительстве перерабатывающих предприятий.

«Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии. Эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из РФ», — сказала она.

Новые заводы, как предполагается, позволили бы российским компаниям реализовывать нефтепродукты непосредственно с территории Ливии, не отправляя их для дальнейшей торговли из России. В ливийском правительстве рассчитывают, что подобный проект станет одним из шагов к расширению финансового и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

Тем временем в Кремле заявили, что Россия стремится наладить обоюдовыгодные сообщения со всеми странами. То же относится и к государствам Европы, которые, как ни прискорбно, не отвечают взаимностью.