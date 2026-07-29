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Регион
29 июля, 14:26

ФАС заявила о снижении цен на топливо на независимых АЗС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стоимость топлива на независимых автозаправках начала двигаться вниз, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Информацию о текущей ситуации с ценами на топливо представили на встрече у вице-премьера РФ Александра Новака. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«ФАС России сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС», — говорится в сообщении.

От Нижнего Новгорода до Херсонской области: ФАС проверяет цены на АЗС
От Нижнего Новгорода до Херсонской области: ФАС проверяет цены на АЗС

Ранее сообщалось, что ситуация на топливном рынке стала причиной усиленного контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы. Ведомство начало принимать меры в отношении участников рынка из-за вопросов, связанных с формированием стоимости горючего. Стало известно о 52 выданных предупреждениях и 28 возбужденных делах.

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Милена Скрипальщикова
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