ФАС заявила о снижении цен на топливо на независимых АЗС

Стоимость топлива на независимых автозаправках начала двигаться вниз, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Информацию о текущей ситуации с ценами на топливо представили на встрече у вице-премьера РФ Александра Новака. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«ФАС России сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ситуация на топливном рынке стала причиной усиленного контроля со стороны Федеральной антимонопольной службы. Ведомство начало принимать меры в отношении участников рынка из-за вопросов, связанных с формированием стоимости горючего. Стало известно о 52 выданных предупреждениях и 28 возбужденных делах.