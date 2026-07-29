Под Волгоградом задержан помощник прокурора по делу о педофилии и изнасилованиях

В Волгоградской области задержан 24-летний помощник прокурора Жирновского района, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетних. О задержании Юрия Шкурёнева сообщили в СК РФ.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области расследуется уголовное дело в отношении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 134 УК РФ, ч. 1 ст. 135 УК РФ (угроза убийством, изнасилование, соединенное с угрозой убийством, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с мая по июнь 2026 года в разных местах Жирновского района мужчина в салоне своей машины изнасиловал двух девушек, угрожая им убийством. Кроме того, с февраля 2025-го по февраль 2026 года подозреваемый неоднократно вступал в половую связь с 15-летней девушкой, зная о её возрасте.

Источник телеграм-канала Baza уточняет, что потерпевшие долго не обращались в полицию, поскольку знали о статусе обидчика — сотрудника прокуратуры. В маленьком городе распространились слухи о его нездоровом увлечении несовершеннолетними, после чего девочки признались родителям и вместе с ними написали заявление.

Близкие задержанного пытались замять ситуацию и предлагали пострадавшим деньги. Также они повредили автомобиль Шкуренёва, расковыряв обивку сидений и залив швы монтажной пеной — вероятно, чтобы уничтожить улики. Суд заключил фигуранта под стражу. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Хабаровска приговорил жителя Советской Гавани к 19 годам лишения свободы за изнасилование 5 несовершеннолетних. Мужчина на протяжении нескольких лет работал в сфере детского развития и спорта, используя своё положение для совершения преступлений против половой неприкосновенности подростков. Его действия были квалифицированы как особо тяжкие и средней тяжести.