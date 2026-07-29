Тысяча лет за один вагон: В «Сириусе» запустили необычное путешествие по истории России

Мобильный исторический парк «Россия — Моя история» впервые начал работу на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщили в пресс-службе исторических парков «Россия — Моя история».

Экспозиция охватывает почти тысячу лет отечественной истории — от Древней Руси до XX века. Открытие состоялось 28 июля, в День Крещения Руси.

Комплекс разместили в специально оборудованных вагонах. В него входят 2 исторических блока с 4 тематическими залами и отдельный вагон-лекторий.

Посетителям доступны мультимедийные реконструкции, интерактивные панели и игровые механики. Гости смогут пройти торговый путь «из варяг в греки», изучить фрагменты «Русской Правды», принять участие в виртуальной подготовке Азовских походов Петра I и познакомиться с историей промышленности и космонавтики.

Глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин отметил, что проект помогает рассказывать об истории в современном формате и знакомить с событиями прошлого и настоящего.

В программу впервые включили механику проекта «Другое Дело» платформы «Россия — страна возможностей». Участники смогут получить баллы в цифровом профиле после посещения экспозиции и прохождения специального теста.

Мобильный парк будет работать в «Сириусе» до середины осени. Для посетителей подготовили экскурсии, лекции, кинопоказы, мастер-классы и тематические мероприятия. Вход бесплатный по предварительной записи.

Тем временем в Москве проходит благоустройство 16 парков, усадеб и природных территорий. Работы включают реставрацию памятников, прокладку маршрутов, озеленение и установку спортивных и детских площадок.