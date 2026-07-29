«Кони понесли»: Лавров рассказал, как едва не погиб на Алтае
Лавров рассказал, как чудом избежал гибели во время конной прогулки на Алтае
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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как чуть не погиб на Алтае. В интервью ТАСС министр признался, что в его жизни бывали ситуации, когда он чудом оставался жив. О многих из них он вспоминать не хочет, но про один случай во время конной прогулки всё-таки рассказал. По словам Лаврова, тогда он был буквально на волосок от смерти.
«Кони понесли, когда мы уже вниз спускались. Справа — гора, слева — по-настоящему приличная пропасть. Одного моего товарища понесло. Он практически мог меня сбить. Каким-то чудом удалось остановиться», — рассказал глава МИД.
Ранее Лавров признался, что никогда не рассматривал возможность зарегистрировать в качестве товарного знака ставшую широко известной в обществе фразу с нецензурным выражением. Отдельно глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал слова коллег, которые считают использование крепких выражений на работе недопустимым. В шутливой форме он назвал такие заявления лицемерием.
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