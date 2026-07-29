«Кони понесли»: Лавров рассказал, как едва не погиб на Алтае

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как чуть не погиб на Алтае. В интервью ТАСС министр признался, что в его жизни бывали ситуации, когда он чудом оставался жив. О многих из них он вспоминать не хочет, но про один случай во время конной прогулки всё-таки рассказал. По словам Лаврова, тогда он был буквально на волосок от смерти.