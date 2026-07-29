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Регион
29 июля, 14:56

Владивосток провожает тренера, который поднял «Динамо»: Названы дата и место прощания с Сандлером

Прощание с тренером «Динамо» Сандлером пройдёт 31 июля в СК «Олимпиец»

Обложка © ТАСС /Елена Никитченко

Обложка © ТАСС /Елена Никитченко

Церемония прощания с руководителем и главным тренером баскетбольного клуба «Динамо» из Приморья Эдуардом Сандлером пройдёт 31 июля. Об этом рассказала пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Начало церемонии запланировано на 12:00 по местному времени (05:00 мск). Проститься с Сандлером можно будет в СК «Олимпиец» на улице Батарейной, 2, во Владивостоке.

Было также объявлено, что церемония прощания открыта для каждого, кто знал спортсмена, трудился вместе с ним, учился у него или болел за его команды. Главной мыслью обращения стало признание его исключительной роли в прогрессе спортивной сферы всего дальневосточного региона.

«Светлая память Эдуарду Михайловичу Сандлеру», — написано в сообщении.

СК начал проверку после гибели Эдуарда Сандлера на гидроцикле во Владивостоке
СК начал проверку после гибели Эдуарда Сандлера на гидроцикле во Владивостоке

До этого Приморское спортивное общество «Динамо» подтвердило гибель Сандлера. По данным телеграм-канала Amur Mash, ночью у мыса Бурного во Владивостоке спортсмен на скорости врезался на гидроцикле в дамбу. От полученных травм он скончался на месте.

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Вероника Бакумченко
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