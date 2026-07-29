Владивосток провожает тренера, который поднял «Динамо»: Названы дата и место прощания с Сандлером

Церемония прощания с руководителем и главным тренером баскетбольного клуба «Динамо» из Приморья Эдуардом Сандлером пройдёт 31 июля. Об этом рассказала пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Начало церемонии запланировано на 12:00 по местному времени (05:00 мск). Проститься с Сандлером можно будет в СК «Олимпиец» на улице Батарейной, 2, во Владивостоке.

Было также объявлено, что церемония прощания открыта для каждого, кто знал спортсмена, трудился вместе с ним, учился у него или болел за его команды. Главной мыслью обращения стало признание его исключительной роли в прогрессе спортивной сферы всего дальневосточного региона.

«Светлая память Эдуарду Михайловичу Сандлеру», — написано в сообщении.

До этого Приморское спортивное общество «Динамо» подтвердило гибель Сандлера. По данным телеграм-канала Amur Mash, ночью у мыса Бурного во Владивостоке спортсмен на скорости врезался на гидроцикле в дамбу. От полученных травм он скончался на месте.