В Туле задержали организатора и исполнителей убийств 17-летней давности

В Туле спустя 17 лет раскрыты два заказных убийства предпринимателей, совершённые в 2008 и 2009 годах. О задержании исполнителей и организатора преступлений сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В Туле спустя 17 лет раскрыты два заказных убийства предпринимателей. Видео © Telegram /Следком

Первый эпизод произошёл 19 марта 2008 года. Возле подъезда дома на улице Советской расстреляли директора фирмы, занимавшейся газовым оборудованием. Спустя год с небольшим, 20 июня 2009 года, в подъезде на Красноармейском проспекте неизвестные нанесли местному коммерсанту более 40 ножевых ранений. Оба потерпевших скончались на месте. В то время выйти на след убийц не удалось.

Расследование возобновили в 2026 году. Следователи совместно с криминалистами и оперативниками УФСБ заново проанализировали материалы и нашли новых свидетелей. Полученные доказательства указали на бывшего арбитражного управляющего. По версии следствия, именно он за денежное вознаграждение нанял исполнителей для устранения оппонентов.

В результате были задержаны оба киллера. Один из них в период совершения преступлений служил в полиции (на то время милиция). Сам организатор долгое время скрывался в Испании, но также попал в руки правосудия. Всем троим предъявлены обвинения, по решению суда они заключены под стражу. Сейчас фигурантов проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Московской области вынесли приговор четырём мужчинам, которые почти 21 год назад зверски убили трёх человек. Решение принял Истринский городской суд. Следствию удалось доказать, что в ночь со 2 на 3 сентября 2005 года злоумышленники проникли в частный дом через подвал. Вооружившись битами, они набросились на жильцов с особой жестокостью, нанеся удары даже женщине, находившейся у детской кроватки. Двое мужчин погибли на месте, пострадавшая позже скончалась в больнице. Добычей преступников стали лишь мобильные телефоны, после чего им удалось скрыться.