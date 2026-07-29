Росатом изготовил вторую реакторную установку для ледокола «Ленинград»

Строящийся атомный ледокол «Ленинград» получил полный комплект оборудования для реакторного отделения. Вторую установку РИТМ-200 изготовили на предприятии Росатома в Подмосковье. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, слова которого приводит медиацентр атомной промышленности.

На машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск» завершили производство второй реакторной установки РИТМ-200, предназначенной для нового универсального атомного ледокола «Ленинград». Теперь весь набор оборудования для реакторного отделения судна полностью готов. По словам Лихачёва, предприятие выполнило изготовление обеих установок, необходимых для работы будущего ледокола.

Ранее президент России Владимир Путин поручил сохранить запланированные сроки строительства атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». Глава государства отметил, что работы по новым судам не должны останавливаться или затягиваться.