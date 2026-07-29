Студентам с детьми станет проще: В вузах готовят новый пакет поддержки

В российских вузах с 1 сентября начнут внедрять единый стандарт поддержки студенческих семей, который сформировала «Единая Россия». Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на форуме «Территория смыслов».

По её словам, новый комплекс мер включает юридическую и психологическую помощь, поддержку при оформлении льгот и пособий. Все услуги планируют объединить в формате одного окна.

Кузнецова также сообщила о запуске совместно с Торгово-промышленной палатой консультаций для студентов, которые хотят открыть собственное дело. Пилотный проект уже работает в 17 регионах.

Парламентарий отметила, что количество студенческих семей с детьми растёт. По её словам, такую тенденцию фиксирует Минобрнауки.

Кузнецова напомнила, что раньше в законодательстве не было отдельного понятия «студенческая семья». При этом регионы самостоятельно вводили меры поддержки, включая выплаты, помощь с жильём и компенсацию аренды.

Сейчас более чем в 300 вузах открыты комнаты матери и ребёнка. Также для молодых родителей создают специальные учебные планы и возможность менять формат обучения.

Ранее в Госдуме заявили, что вопрос о денежных выплатах за продолжительный брак пока не рассматривается всерьёз. По словам депутата Виталия Милонова, подобные инициативы связаны с предвыборной активностью и не решают проблему поддержки семей.