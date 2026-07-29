500 км/ч — роковая черта: На Украине признали, что им нечем сбивать российские ракеты

Украина не может произвести ни одной ракеты, способной перехватить российские воздушные цели, летящие со скоростью свыше 500 километров в час. Такое заявление сделал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Власюк честно признал: украинские дроны-перехватчики эффективны только против медленных целей. Но когда речь заходит о скоростных российских ракетах, всё упирается в физику.

«Для целей со скоростью более 500 км/ч их возможностей уже недостаточно», — заявил чиновник.

Он привёл конкретный пример: российская ракета «Бандероль» (по классификации — «Бандероль» разгоняется примерно до 550 км/ч) — это тот порог, который украинские дроны преодолеть не могут. Для её уничтожения нужны зенитные ракетные комплексы.

Таким образом, для прикрытия неба от российских ракет Киев полностью зависит от западных поставок. Своих зенитных ракет для скоростных целей у украинской оборонки попросту нет.

Ранее в Одессе после мощного ракетного удара вспыхнула крупнейшая нефтебаза предприятия «Эксимнефтепродукт». Столб густого чёрного дыма был виден из разных районов города. Удар по топливным резервуарам нанесли с применением ракеты «Бандероль».