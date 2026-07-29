Стала известна программа Восточного экономического форума – 2026

Деловая программа XI Восточного экономического форума появилась на официальном сайте мероприятия. ВЭФ пройдёт с 1 по 4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Главной темой станет «Дальний Восток — развитие во благо людей». Участников ждут более 70 сессий, объединённых в пять тематических направлений. Эксперты обсудят мастер-планы 25 дальневосточных городов, строительство арендного жилья, демографические программы и подготовку кадров. Отдельное внимание уделят новой стратегии развития ДФО до 2030 года с прогнозом до 2036-го.

В экономическом блоке рассмотрят создание единой территории опережающего развития, выпуск народных облигаций и цифровых финансовых активов. В повестку также вошли добывающая промышленность, переработка сырья и туристический потенциал макрорегиона.

Международные сессии посвятят сотрудничеству с Китаем, Индией, ОАЭ, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Участники поговорят о развитии Большого Уссурийского острова, привлечении зарубежных компаний и укреплении связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отдельные дискуссии затронут строительство дата-центров, роботизацию производств, внедрение беспилотного транспорта, северный завоз, доступность перелётов и энергетическую независимость Дальнего Востока.

«Форум остается ключевой площадкой для выработки прорывных решений, заключения крупных инвестиционных соглашений, меняющих к лучшему жизни тысяч дальневосточников и северян», — отметил вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, в регионе реализуется почти три тысячи проектов с объёмом вложений 6,5 трлн рублей.

Главная тема ВЭФ-2026 связана с разрабатываемой стратегией развития Дальнего Востока. Среди её приоритетов — устранение инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и повышение качества жизни жителей региона.