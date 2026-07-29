Турист прошёл 16 километров с трекинговой палкой в боку

Американский турист Дэвид Чифальди самостоятельно преодолел почти 16 километров после того, как во время восхождения на Гранит-Пик в штате Монтана проткнул себе бок трекинговой палкой.

Чифальди поднимался на самую высокую гору штата вместе с друзьями Джесси Россом и Брэдом Райхом. Примерно в трёх километрах от цели он поскользнулся на каменистом участке и упал на одну из палок.

Друзья связались со спасателями при помощи спутникового устройства. Однако Чифальди работает медбратом и смог самостоятельно оценить своё состояние. Сильного кровотечения и острой боли не было, мужчина свободно дышал и решил, что жизненно важные органы, вероятно, не повреждены.

После этого группа отказалась от эвакуации на вертолёте и начала спуск. Дорога до начала маршрута заняла около шести с половиной часов. По пути пострадавший просил друзей предупреждать встречных туристов с детьми, чтобы те не испугались вида раны.

Добравшись до подножия, Чифальди прошёл осмотр в ближайшей клинике, а затем отправился в больницу в Биллингсе. Там хирурги безопасно извлекли остаток трекинговой палки.

По словам туриста, если бы палка вошла в тело всего на несколько сантиметров глубже, последствия могли оказаться значительно серьёзнее. Несмотря на случившееся, Чифальди и его друзья планируют повторить восхождение на Гранит-Пик.

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