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Регион
29 июля, 15:17

Канье Уэст урегулировал иск о сексуальных домогательствах с экс-помощницей

Обложка © ТАСС / Ashley Landis

Обложка © ТАСС / Ashley Landis

Американский рэпер Канье Уэст и его экс-ассистентка Лорен Пишотта официально урегулировали судебный спор, связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах. По данным TMZ, мировое соглашение было подписано сторонами 23 июля.

Детали достигнутых договорённостей остаются конфиденциальными.

В 2024 году бывшая сотрудница Канье Уэста подала иск, в котором обвинила музыканта в сексуальном насилии и принудительном употреблении наркотических веществ. Согласно заявлению, инцидент произошел во время вечеринки, организованной совместно с продюсером Шоном «Diddy» Комбсом.

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Ранее сообщалось, что Канье Уэст установил мировой рекорд посещаемости на своём концерте в Турции, выступив на Олимпийском стадионе Ататюрка перед 118 тысячами зрителей. Помимо местных фанатов, многие приехали из России, Казахстана, Германии, США, Польши, чтобы увидеть на сцене своего кумира.

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Наталья Демьянова
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