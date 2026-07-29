Череп моржа-единорога нашли в Арктике, но учёные отказались считать его волшебным

Участники экспедиции «Арктический плавучий университет — 2026» обнаружили необычные останки моржа на острове Земля Георга. В череп взрослого животного врос обломок бивня нарвала. Об этом пишет ТАСС.

Фрагмент вошел через ноздрю и прошел почти до глазницы. Несмотря на тяжелую травму, морской гигант, вероятно, прожил после столкновения еще несколько лет. На это указывает состояние костной ткани. Бивень настолько прочно врос в череп, что его невозможно достать или даже пошевелить.

Останки лежали в нескольких десятках метров от берега. Ученые предположили, что смерть наступила сравнительно недавно, поскольку сохранились мягкие ткани. Другие части скелета нашли неподалеку. Возможно, тушу от воды оттащил белый медведь, после чего кости оказались разбросаны по местности.

Специалисты пока не могут точно объяснить, при каких обстоятельствах нарвал ранил моржа. В научной литературе не описаны конфликты между этими видами, хотя их кормовые территории могут пересекаться. Уникальную находку передали национальному парку «Русская Арктика». Атлантический морж и нарвал занесены в Красную книгу России.

Ранее Life.ru писал, что площадь арктического морского льда остается одной из самых низких за всю историю спутниковых наблюдений. Ученые предупреждают, что сокращение ледового покрова угрожает моржам, белым медведям и другим животным, зависящим от этой среды.