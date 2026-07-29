«Рота Иисуса Христа» и «Братство дронов»: В Киево-Печерской лавре благословили экстремистский батальон
В Киево-Печерской лавре состоялась презентация экстремистского батальона
Обложка © ТАСС / Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Презентация нового объединения украинских боевых подразделений прошла в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Организация получила название «Христианский корпус». Об этом пишет РИА «Новости».
В его состав вошли батальон «Братство»*, спецподразделение «Стугна», тактическая группа «Реванш», «Традиция и Порядок», «Рота Иисуса Христа», «Братство дронов» и группа белорусских добровольцев.
Участники встречи назвали объединение площадкой для координации формирований, разделяющих христианские ценности. Мероприятие открылось видеообращением главы офиса президента Украины Кирилла Буданова**.
Организаторы заявили, что планируют работать не только на фронте, но и в тылу. Среди анонсированных направлений — юридическая помощь, трудоустройство ветеранов, медицинские проекты, молодёжные курсы и антикоррупционные инициативы.
Источник РИА «Новости» в российских силовых структурах назвал «Христианский корпус» экстремистским военизированным объединением. По его версии, участники намерены выполнять в тылу задачи карательных подразделений. Независимого подтверждения этой трактовки пока не представлено.
Численность новой структуры, её командование и порядок взаимодействия входящих в неё формирований публично не раскрывались.
Украинские власти ранее объявили о планах создать на территории Киево-Печерской лавры «национальный пантеон». Конкретный список лиц для перезахоронения пока не определён, а окончательное решение должна утвердить Верховная рада.
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* Организация признана террористической и запрещена в России.
** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.