Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 15:53

«Рота Иисуса Христа» и «Братство дронов»: В Киево-Печерской лавре благословили экстремистский батальон

В Киево-Печерской лавре состоялась презентация экстремистского батальона

Обложка © ТАСС / Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Обложка © ТАСС / Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Презентация нового объединения украинских боевых подразделений прошла в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Организация получила название «Христианский корпус». Об этом пишет РИА «Новости».

В его состав вошли батальон «Братство»*, спецподразделение «Стугна», тактическая группа «Реванш», «Традиция и Порядок», «Рота Иисуса Христа», «Братство дронов» и группа белорусских добровольцев.

Участники встречи назвали объединение площадкой для координации формирований, разделяющих христианские ценности. Мероприятие открылось видеообращением главы офиса президента Украины Кирилла Буданова**.

Организаторы заявили, что планируют работать не только на фронте, но и в тылу. Среди анонсированных направлений — юридическая помощь, трудоустройство ветеранов, медицинские проекты, молодёжные курсы и антикоррупционные инициативы.

Источник РИА «Новости» в российских силовых структурах назвал «Христианский корпус» экстремистским военизированным объединением. По его версии, участники намерены выполнять в тылу задачи карательных подразделений. Независимого подтверждения этой трактовки пока не представлено.

Численность новой структуры, её командование и порядок взаимодействия входящих в неё формирований публично не раскрывались.

Киево-Печерская лавра частично открылась после пожара
Киево-Печерская лавра частично открылась после пожара

Украинские власти ранее объявили о планах создать на территории Киево-Печерской лавры «национальный пантеон». Конкретный список лиц для перезахоронения пока не определён, а окончательное решение должна утвердить Верховная рада.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в России.

** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar