Презентация нового объединения украинских боевых подразделений прошла в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Организация получила название «Христианский корпус». Об этом пишет РИА «Новости».

В его состав вошли батальон «Братство»*, спецподразделение «Стугна», тактическая группа «Реванш», «Традиция и Порядок», «Рота Иисуса Христа», «Братство дронов» и группа белорусских добровольцев.

Участники встречи назвали объединение площадкой для координации формирований, разделяющих христианские ценности. Мероприятие открылось видеообращением главы офиса президента Украины Кирилла Буданова**.

Организаторы заявили, что планируют работать не только на фронте, но и в тылу. Среди анонсированных направлений — юридическая помощь, трудоустройство ветеранов, медицинские проекты, молодёжные курсы и антикоррупционные инициативы.

Источник РИА «Новости» в российских силовых структурах назвал «Христианский корпус» экстремистским военизированным объединением. По его версии, участники намерены выполнять в тылу задачи карательных подразделений. Независимого подтверждения этой трактовки пока не представлено.

Численность новой структуры, её командование и порядок взаимодействия входящих в неё формирований публично не раскрывались.

Украинские власти ранее объявили о планах создать на территории Киево-Печерской лавры «национальный пантеон». Конкретный список лиц для перезахоронения пока не определён, а окончательное решение должна утвердить Верховная рада.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.