Киево-Печерская лавра частично открылась после пожара

В столице Украины частично открылась Киево-Печерская лавра. Территория заповедника открывает после пожара, который произошёл 15 июля.

Уже открыты Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Церковь Спаса на Берестове, Трапезная церковь и музейные выставки. Возобновлены записи туристических групп.