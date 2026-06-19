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19 июня, 14:44

Киево-Печерская лавра частично открылась после пожара

Киево-Печерская лавра. Обложка © ТАCC / EPA / OLEG PETRASYUK

Киево-Печерская лавра. Обложка © ТАCC / EPA / OLEG PETRASYUK

В столице Украины частично открылась Киево-Печерская лавра. Территория заповедника открывает после пожара, который произошёл 15 июля.

Уже открыты Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Церковь Спаса на Берестове, Трапезная церковь и музейные выставки. Возобновлены записи туристических групп.

Володин обвинил Зеленского в поджоге Киево-Печерской лавры перед саммитом G7
Володин обвинил Зеленского в поджоге Киево-Печерской лавры перед саммитом G7

Напомним, 15 июня одна из американских ракет ПВО попала в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Минобороны называло причиной поставку ВСУ боеприпасов с истёкшим сроком годности. Тем временем на Украине обвиняют во всём РФ, призывая исключить нашу страну из ЮНЕСКО.

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Матвей Константинов
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