Киево-Печерская лавра частично открылась после пожара
Киево-Печерская лавра. Обложка © ТАCC / EPA / OLEG PETRASYUK
В столице Украины частично открылась Киево-Печерская лавра. Территория заповедника открывает после пожара, который произошёл 15 июля.
Уже открыты Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Церковь Спаса на Берестове, Трапезная церковь и музейные выставки. Возобновлены записи туристических групп.
Напомним, 15 июня одна из американских ракет ПВО попала в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Минобороны называло причиной поставку ВСУ боеприпасов с истёкшим сроком годности. Тем временем на Украине обвиняют во всём РФ, призывая исключить нашу страну из ЮНЕСКО.
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