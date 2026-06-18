Владимир Зеленский и его команда подожгла Киево-Печерскую лавру перед саммитом G7. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это сделано для того, чтобы обвинить Россию и отвлечь внимание от «чудовищных преступлений» украинского руководства.

«Зеленский со своей хунтой поджёг Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7. Для того чтобы ещё раз обвинить нашу страну и отвести внимание от своих чудовищных преступлений», — написал он.

Володин добавил, что киевский режим терпит поражения на фронте, поэтому выбрал терроризм как основной способ ведения войны. Он напомнил, что украинские националисты и раньше не щадили мирных жителей Донбасса — ни стариков, ни детей. По его словам, об этом говорят массовые захоронения, которые нашли российские солдаты при освобождении территорий. Володин также упомянул жестокость по отношению к пленным и удары по школам и автобусам с гражданскими.