Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 07:51

Володин обвинил Зеленского в поджоге Киево-Печерской лавры перед саммитом G7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский и его команда подожгла Киево-Печерскую лавру перед саммитом G7. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это сделано для того, чтобы обвинить Россию и отвлечь внимание от «чудовищных преступлений» украинского руководства.

«Зеленский со своей хунтой поджёг Киево-Печерскую лавру в преддверии саммита G7. Для того чтобы ещё раз обвинить нашу страну и отвести внимание от своих чудовищных преступлений», — написал он.

Володин добавил, что киевский режим терпит поражения на фронте, поэтому выбрал терроризм как основной способ ведения войны. Он напомнил, что украинские националисты и раньше не щадили мирных жителей Донбасса — ни стариков, ни детей. По его словам, об этом говорят массовые захоронения, которые нашли российские солдаты при освобождении территорий. Володин также упомянул жестокость по отношению к пленным и удары по школам и автобусам с гражданскими.

«Неликвид» Запада в деле: Захарова рассказала, почему Patriot ударил по Киево-Печерской лавре
«Неликвид» Запада в деле: Захарова рассказала, почему Patriot ударил по Киево-Печерской лавре

15 июня одна из американских ракет попала в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Возможной причиной в Минобороны России называли поставки Киеву боеприпасов с истёкшим сроком годности. В Киеве тем временем потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО, обвинив Москву в причастности к этому удару.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Вячеслав Володин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar