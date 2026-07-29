«Пластилин» оказался живым: Из века трёхлетней россиянки достали клеща-невидимку

В Ростове-на-Дону крохотного клеща пришлось вытаскивать из века трёхлетней девочки под микроскопом — он был настолько маленьким, что напоминал блоху. По словам близких, сначала они решили, что у малышки на веке кусочек пластилина или шоколада. Однако в больнице врачи под увеличительным прибором разглядели между ресничек клеща.

В Ростове-на-Дону клеща вытащили из века трёхлетней девочки под микроскопом. Фото © Telegram / BAZA

Как сообщает Telegram-канал Baza,первая попытка удалить присосавшегося паразита провалилась. Из-за миниатюрных размеров насекомого, которое ещё и засело в опасной близости от глазницы, местные хирурги побоялись рисковать. Согласие на «операцию» дала лишь вторая клиника. Там процедура прошла под контролем микроскопа — голову маленькой пациентки удерживали несколько медработников, а заведующий филигранно извлек клеща, чья длина не превышала блошиной.

Сейчас родители дожидаются результатов анализов на энцефалит и боррелиоз.

Ранее сообщалось, что этим летом в России стали чаще жаловаться на укусы очень мелких клещей размером всего один-два миллиметра. Как рассказал SHOT биолог Илья Гомыранов, это нимфы иксодовых клещей — стадия между личинкой и взрослой особью. По его словам, несмотря на крошечный размер, такие паразиты переносят те же инфекции, что и взрослые особи, включая энцефалит и болезнь Лайма. Главная опасность в том, что заметить нимфу гораздо сложнее.