Музей атомной бомбы в Нагасаки, десятилетиями служивший напоминанием о трагедии войны и символом миротворчества, оказался в эпицентре международного конфликта. Как пишет The Times, руководство музея решило впервые за 30 лет скорректировать историческую экспозицию.

В частности, в описании событий 1937 года в Нанкине термин «резня» будет заменён на «инцидент», а «агрессия» в отношении японской экспансии в Китае — на «расширение территории». По информации СМИ, на такие меры администрацию подтолкнули местные националистические группы. Это решение вызвало волну негодования: Китай и многие японские семьи, пострадавшие от бомбардировки, обвинили музей в попытке исказить историческую правду и обелить действия Японии в прошлом.

А ранее президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию охарактеризовал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как «небольшой конфликт» в истории двусторонних отношений. Выступая перед аудиторией, американский лидер подчеркнул, что несмотря на трагические события прошлого, страны сохраняют прочные дружественные связи.