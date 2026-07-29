«Резня» стала «инцидентом»: Музей атомной бомбы в Нагасаки попал в скандал из-за правок экспозиции
Музей атомной бомбы в Нагасаки заменил слово «резня» на «инцидент» в экспозиции
Обложка © ТАСС / АР / Lars Nicolaysen
Музей атомной бомбы в Нагасаки, десятилетиями служивший напоминанием о трагедии войны и символом миротворчества, оказался в эпицентре международного конфликта. Как пишет The Times, руководство музея решило впервые за 30 лет скорректировать историческую экспозицию.
В частности, в описании событий 1937 года в Нанкине термин «резня» будет заменён на «инцидент», а «агрессия» в отношении японской экспансии в Китае — на «расширение территории». По информации СМИ, на такие меры администрацию подтолкнули местные националистические группы. Это решение вызвало волну негодования: Китай и многие японские семьи, пострадавшие от бомбардировки, обвинили музей в попытке исказить историческую правду и обелить действия Японии в прошлом.
А ранее президент США Дональд Трамп в ходе визита в Японию охарактеризовал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как «небольшой конфликт» в истории двусторонних отношений. Выступая перед аудиторией, американский лидер подчеркнул, что несмотря на трагические события прошлого, страны сохраняют прочные дружественные связи.
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