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Регион
29 июля, 16:13

Кушнер и Уиткофф дали согласие на визит в Киев

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP / Michel Euler

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP / Michel Euler

Киев готовится к первому визиту спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Как сообщает британская газета Financial Times, они дали предварительное согласие на поездку.

Визит станет частью дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине. Собеседники газеты уточнили, что согласие было получено после переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне.

По данным FT, поездка планируется в течение ближайших двух недель, однако точная дата пока не согласована и может измениться. Корреспондент издания Кристофер Миллер отметил в соцсети X, что стороны рассчитывают на новый импульс в переговорном процессе, хотя планы остаются предварительными. Ни Уиткофф, ни Кушнер ранее в Киеве не бывали.

Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Россию в ближайшие недели
Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Россию в ближайшие недели

Ранее Зеленский подтвердил, что провёл телефонные переговоры со спецпосланником Трампа Уиткоффом и его зятем Кушнером. Экс-комик назвал беседу хорошей и важной, отметив, что основное внимание уделялось активизации дипломатических усилий. Он также добавил, что команды сторон поддерживают тесный контакт и продолжат совместную работу по всем обсуждавшимся вопросам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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