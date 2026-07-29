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Регион
29 июля, 16:41

В Екатеринбурге задержали второго фигуранта дела об избиении учёного Зезина

Никита Зезин. Обложка © Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС

Никита Зезин. Обложка © Иван Кабанов/ФедералПресс/ТАСС

В Екатеринбурге задержан ещё один фигурант уголовного дела об избиении учёного Никиты Зезина. Пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила, что 39-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении группового хулиганства.

Накануне ведомство уже информировало о задержании первого обвиняемого – им стал Александр Реверук. Оба фигуранта в настоящее время находятся под стражей. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

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Напомним, после жёсткого избиения директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин скончался. Инцидент произошёл 13 июля. Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля, когда заметил детей 8–10 лет, катавшихся на квадроциклах по территории и повредивших посевы. Учёные связались с родителями и договорились отвезти ребят на автомобиле института, где их должны были забрать взрослые. Однако к зданию учреждения подъехали четыре внедорожника. Двое мужчин вышли из машины, и один из них набросился на Зезина, нанося удары по голове и ногами, сопровождая происходящее угрозами и нецензурной бранью. Сердце Зезина не выдержало последствий случившегося.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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