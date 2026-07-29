Золотистая гостья из тёплых морей: У берегов Сахалина поймали редкую корифену

Жители Сахалина поймали корифену, которую считают одной из самых красивых рыб в мире. Необычного морского обитателя заметили на мелководье. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Одну из самых красивых рыб мира корифену поймали у берегов Сахалина. Видео Telegram/ Amur Mash

Корифена выделяется ярким золотисто-зелёным окрасом с голубыми переливами. После гибели её расцветка быстро тускнеет и становится сероватой. Эта хищная рыба предпочитает тёплые тропические и субтропические воды. Обычно её встречают в Карибском море, Мексиканском заливе и у берегов Японии.

Как именно корифена оказалась возле Сахалина, пока не уточняется. Появление теплолюбивых видов у дальневосточного побережья специалисты нередко связывают с прогревом воды и морскими течениями.

Корифены способны быстро плавать и преодолевать значительные расстояния. Они питаются мелкой рыбой, кальмарами и ракообразными.

В начале июля сахалинские рыбаки вытащили на берег крупную акулу, попавшую в сети возле Томари. Хищница разорвала один невод, но запуталась во втором, после чего людям пришлось удерживать её за хвост.