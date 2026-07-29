Глава МИД Казахстана и Рубио обсудили по телефону ситуацию вокруг КТК

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону работу Каспийского трубопроводного консорциума. Как уточнили в МИД республики, стороны детально рассмотрели положение дел вокруг КТК.

«Собеседники также подробно обсудили ситуацию вокруг КТК», — говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел Казахстана добавили, что на встрече говорили о текущих делах в рамках стратегического партнерства двух стран. Также стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Касым-Жомарта Токаева в США, где он примет участие в саммите G20.

Ранее сообщалось, что КТК возобновил приём нефти от поставщиков и её отгрузку через морской терминал в Новороссийске. Нефтяные компании вновь могут направлять сырьё в трубопроводную систему. Одновременно восстановлены экспортные операции через терминал на побережье Чёрного моря.