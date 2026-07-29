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29 июля, 16:48

Глава МИД Казахстана и Рубио обсудили по телефону ситуацию вокруг КТК

Обложка © ТАСС / ЕРА /ELOISA LOPEZ / POOL

Обложка © ТАСС / ЕРА /ELOISA LOPEZ / POOL

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и госсекретарь США Марко Рубио обсудили по телефону работу Каспийского трубопроводного консорциума. Как уточнили в МИД республики, стороны детально рассмотрели положение дел вокруг КТК.

«Собеседники также подробно обсудили ситуацию вокруг КТК», — говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел Казахстана добавили, что на встрече говорили о текущих делах в рамках стратегического партнерства двух стран. Также стороны обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Касым-Жомарта Токаева в США, где он примет участие в саммите G20.

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Ранее сообщалось, что КТК возобновил приём нефти от поставщиков и её отгрузку через морской терминал в Новороссийске. Нефтяные компании вновь могут направлять сырьё в трубопроводную систему. Одновременно восстановлены экспортные операции через терминал на побережье Чёрного моря.

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Наталья Демьянова
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