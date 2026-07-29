Жительницу Урала оправдали по делу о гибели 9-летнего сына и его друга под снегом

Шалинский районный суд оправдал жительницу Свердловской области, которую обвиняли в гибели её девятилетнего сына и его восьмилетнего друга. Мальчики погибли под снежной лавиной во время катания на тюбинге. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла 15 февраля в селе Сылва. Во время спуска со склона горы Соколинка детей накрыла снежная масса, выбраться из-под которой они не смогли. Следствие считало, что женщина купила сыну небезопасную «ватрушку» и ранее сама привела его кататься на этот склон. В день происшествия школьник отправился туда с другом без взрослых.

Во время процесса суд допросил 24 свидетеля. Все они заявили об отсутствии вины подсудимой и связали случившееся с экстремальными погодными условиями. По словам очевидцев, за зиму выпало рекордное количество осадков, а резкая оттепель сделала снежный покров на горе нестабильным. Сторона обвинения не смогла представить достаточных доказательств причастности женщины к трагедии.

Родители погибших детей также попросили прекратить уголовное преследование. Они подчеркнули, что считают обвиняемую такой же жертвой случившегося, как и себя. Суд пришёл к выводу, что в действиях матери отсутствовал состав преступления, и вынес оправдательный приговор. Решение пока может быть обжаловано.

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