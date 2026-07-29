Глава федерации футбола Украины перестал общаться с Пирло из-за поездки в Россию

Андрей Шевченко жёстко осудил визит Андреа Пирло в Россию и заявил о приостановке отношений с итальянцем. Реакцию президента Украинской ассоциации футбола публикует SportMediaset.

Поводом для конфликта стала поездка Пирло, из-за которой итальянская федерация заблокировала его назначение на пост главного тренера сборной. Шевченко заявил, что напрямую общался со многими коллегами и выразил им позицию Украины.

«Я напрямую поговорил со многими из них и чётко выразил свою позицию и позицию Украины. Осуждаю то, что они сделали. Им придётся с этим жить, это их выбор. Сейчас наши отношения на паузе. Пирло сделал мне больно», — сказал он.

Напомним, назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии официально отменено. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, президент национальной федерации Джованни Малаго отказался подписывать документы из-за действующего контракта специалиста с российской букмекерской компанией Fonbet. Сделка была заблокирована на финальной стадии. Сотрудничество тренера с российским букмекером спровоцировало серьёзные споры в Италии на фоне строгого законодательства о запрете рекламы азартных игр и значительного политического давления.