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Регион
29 июля, 17:39

Глава федерации футбола Украины перестал общаться с Пирло из-за поездки в Россию

Президент УАФ Шевченко заявил о паузе в отношениях с Пирло из-за поездки в РФ

Андреа Пирло. Обложка © EPA/ТАСС

Андреа Пирло. Обложка © EPA/ТАСС

Андрей Шевченко жёстко осудил визит Андреа Пирло в Россию и заявил о приостановке отношений с итальянцем. Реакцию президента Украинской ассоциации футбола публикует SportMediaset.

Поводом для конфликта стала поездка Пирло, из-за которой итальянская федерация заблокировала его назначение на пост главного тренера сборной. Шевченко заявил, что напрямую общался со многими коллегами и выразил им позицию Украины.

«Я напрямую поговорил со многими из них и чётко выразил свою позицию и позицию Украины. Осуждаю то, что они сделали. Им придётся с этим жить, это их выбор. Сейчас наши отношения на паузе. Пирло сделал мне больно», — сказал он.

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Напомним, назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии официально отменено. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, президент национальной федерации Джованни Малаго отказался подписывать документы из-за действующего контракта специалиста с российской букмекерской компанией Fonbet. Сделка была заблокирована на финальной стадии. Сотрудничество тренера с российским букмекером спровоцировало серьёзные споры в Италии на фоне строгого законодательства о запрете рекламы азартных игр и значительного политического давления.

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Юлия Сафиулина
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