Обнажению нет придела: Жена Канье Уэста появилась на публике с натянутой капронкой на голое тело

Бьянка Цензори появилась на закрытой вечеринке на Ибице в полностью прозрачном мини-платье без нижнего белья. Откровенные снимки супруги рэпер Канье Уэст опубликовал в своём личном блоге.

Наряд представлял собой облегающую капроновую сетку, которая не скрывала анатомических подробностей. Модель выбрала к образу чёрные кожаные ботфорты, уложила волосы и сделала макияж с акцентом на тёмные тени и нюдовый блеск для губ. Девушка веселилась и откровенно позировала перед камерами в толпе подруг.

Пока Цензори эпатировала публику, сам Канье Уэст спокойно наблюдал за происходящим со стороны. Одетый в фирменный многослойный чёрный костюм рэпер стоял на заднем плане и довольно улыбался.

Инсайдеры неоднократно заявляли, что музыкант лично режиссирует каждый провокационный выход жены и установил для неё жёсткие правила максимального оголения. Встревоженная общественность подозревает Уэста в тотальном контроле, однако сама Бьянка явно вошла во вкус, превратив скандальный образ в главный инструмент генерации мирового хайпа.

Напомним, ранее на церемонии «Грэмми-2025» разгорелся скандал из-за откровенного наряда жены Канье Уэста — Бьянки Цензори. Пара прибыла на мероприятие без приглашения, а фотомодель вышла на красную дорожку в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья, продемонстрировав обнажённую грудь. Выход пары вызвал возмущение организаторов и гостей, в то время как сам рэпер выбрал скромный чёрный костюм и тёмные очки.